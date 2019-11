Lleguen a tiempo si no quieren linchamientos, pide Priego a policías

"Si no quieren que haya linchamientos, que la autoridad llegue a tiempo", dijo Juan Jesús Priego Rivera, vocero de la Arquidiócesis de San Luis Potosí tras lo sucedido con pobladores en la delegación Tambaca, en el municipio de Tamasopo, quienes detuvieron a un hombre que minutos antes había apuñalado al párroco de la comunidad.

Declaró que si los residentes de la citada localidad hubieran pretendido linchar al presunto agresor, lo hubieran hecho. "Si lo hubieran querido matar, lo hubieran hecho".

Si bien desaprobó la reacción de la multitud, el vocero supuso que las agresiones al probable criminal, fueron para "darle un escarmiento" por tocar a alguien de la comunidad.

"Hacemos un llamado. Si no quieren que no haya linchamientos, que la autoridad llegue a tiempo (...) El problema es que está tipificado como delito no grave, el que se metan a tu casa", señaló.

Priego Rivera recalcó que los curas no solicitarán protección especial, porque desean compartir los riesgos que sufre la sociedad. "Este es el riesgo (sufrir robos) que corre todo ciudadano que cada día sale de su casa", concluyó.