Llevarán a San Lázaro iniciativa contra 'fracking' en la Huasteca

Representantes indígenas tének y náhuatl de la Huasteca Potosina, junto con la Contraloría Autónoma del Agua de la Huasteca Potosina (CAAHP) y diversas organizaciones de la sociedad civil, presentarán el próximo 15 de octubre en la Cámara de Diputados una propuesta de reforma al artículo 27 constitucional para prohibir el uso del 'fracking' o fractura hidráulica en la extracción de gas y petróleo en México.

La iniciativa será expuesta en el marco del foro "Fracking en México: riesgos, impactos y resistencias", que se realizará en el Auditorio Aurora Jiménez de San Lázaro, de 12:00 a 15:00 horas.

En representación de los pueblos originarios de la región participarán Hermelinda Vázquez Bautista, del pueblo náhuatl, y Rafael Reyez Martínez, del pueblo tének, quienes expondrán los polígonos asignados a Pemex para explotación y los riesgos que implicaría esta práctica para la riqueza natural, cultural y social de la Huasteca.

La CAAHP y los representantes indígenas plantearán una agenda alternativa de protección ambiental y transición energética, que promueva el uso de energías renovables y la sustentabilidad de las comunidades frente a la crisis climática y la degradación ecológica provocada por el fracking.

El foro contará con la participación del investigador de la UNAM, Luca Ferrari, quien explicará que la explotación del gas shale no garantiza soberanía energética; así como de la doctora Sandra Steingraber y Sharon Wilson, quienes abordarán los impactos a la salud y al clima observados en regiones de Estados Unidos.

También se presentarán testimonios de comunidades afectadas por el fracking en Nuevo León y Papantla, Veracruz, a cargo de Antonio Hernández y Romualdo García de Luna.

Durante el evento se presentará formalmente la iniciativa legislativa para prohibir el fracking, impulsada por los diputados Xóchitl Zagal Ramírez, Adrián González Naveda, Manuel Vázquez Arellano y Olga Juliana Elizondo Guerra.

La CAAHP destacó que esta propuesta busca retomar una demanda histórica de los pueblos indígenas y de la sociedad mexicana, respaldada tanto por Andrés Manuel López Obrador como por Claudia Sheinbaum en sus respectivos proyectos de nación.

El organismo recordó que, aunque el 5 de febrero de 2024 el expresidente López Obrador envió al Congreso una iniciativa similar, esta fue desechada sin discusión, por lo que confían en que este nuevo esfuerzo legislativo marque el inicio de un debate serio que lleve a la prohibición definitiva del fracking en México.