Lluvias garantizan suministro, pero dañaron red: Interapas

El director general del Interapas, Jorge Daniel Hernández Delgadillo, reconoció que la capital potosina enfrenta un panorama complejo en materia de abasto de agua y en el estado de la infraestructura hidráulica, la cual, presenta un desgaste de más de seis décadas sin mantenimiento integral.

El funcionario señaló que, aunque las lluvias recientes han permitido que las presas San José, El Potosino y El Peaje se encuentren en un 98% de su capacidad, lo que garantiza suministro hasta mediados de 2026, también han provocado daños en calles y drenajes, principalmente en la zona norte de la ciudad. Ahí, dijo, la antigüedad de las redes ha derivado en fugas, socavones y colapsos.

Hernández Delgadillo destacó el caso del fraccionamiento Los Fresnos, donde se han detectado riesgos sanitarios graves, ya que en algunas tomas de agua potable se ha mezclado drenaje. Desde hace más de una semana, cuadrillas del organismo trabajan en la zona, aunque admitió que aún no existe un diagnóstico definitivo sobre el origen del problema. Mientras tanto, se abastece a los vecinos con pipas de agua, una medida que calificó como "paliativa" y no como solución de fondo.

"Lo que sí garantizo a la gente de Los Fresnos es que no vamos a abandonar la zona hasta que resolvamos el problema", afirmó el titular de Interapas, al tiempo que adelantó que este viernes se reuniría con su equipo técnico para definir las acciones específicas en el fraccionamiento.

Sobre los proyectos para resolver el problema hídrico en la capital el próximo año, Hernández Delgadillo subrayó que la estrategia apunta a una rehabilitación integral de la red hidráulica de San Luis Potosí. Explicó que actualmente existen cinco sectores principales y más de 10 microsectores que requieren atención, lo que demanda inversiones millonarias.

Finalmente, advirtió que la sectorización de la ciudad será clave para administrar el servicio de manera ordenada y evitar la actual dinámica de atender emergencias de forma reactiva. "Si no iniciamos este proyecto, seguirá postergándose como en los últimos 25 años", concluyó.