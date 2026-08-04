Lluvias generan inundaciones en la Insurgentes (video)
Agua inundó la calle Puente de Calderón y parte de las viviendas, según la denuncia de vecinos
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Vecinos de la colonia Insurgentes resultaron afectados por las recientes lluvias registradas en la capital potosina, luego de que el agua inundó las calles y parte de sus viviendas, además de que dejó varios vehículos varados por la acumulación de agua.
La situación denunciada a Pulso Online, es por las afectaciones en la calle Puente de Calderón y generó molestia entre los habitantes, ya que esta vialidad fue intervenida apenas en febrero pasado como parte del programa "Capital al 100".
En ese entonces, el alcalde Enrique Galindo, acudió junto con integrantes de su gabinete para inaugurar las obras y destacar la renovación de la calle, la cual incluyó trabajos de pavimentación, así como la rehabilitación de las redes de agua potable y drenaje.
Pero los resultados quedaron lejos de lo presumido y de las expectativas de los vecinos, quienes nuevamente enfrentaron inundaciones durante las lluvias recientes. Tras la intervención, el gobierno municipal aseguró que este tipo de problemas no volverían a presentarse.
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