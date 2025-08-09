Locatarios urgen a que se intervenga el "San Luis 400”

El mercado San Luis 400, por décadas un pilar del comercio local en la capital potosina, enfrenta hoy un fuerte deterioro que ha reducido su actividad y mermado su relevancia en la zona.

Este espacio, que por años abasteció a cientos de familias con productos de la canasta básica, antojitos y artículos de temporada, mantiene hoy solo una parte de sus locales activos. Aunque aún operan carnicerías, verdulerías y puestos de herbolaria, en las zonas más profundas se percibe oscuridad, falta de mantenimiento y numerosos locales vacíos.

Locatarios y vendedoras ambulantes coinciden en que el mercado tiene potencial de clientela, impulsado por la cercanía con el Poder Judicial del Estado y varias escuelas. Incluso, en temporada decembrina el lugar recobra vida con la venta de decoraciones y productos navideños.

Ante esta situación, los comerciantes ven con buenos ojos el proyecto del Ayuntamiento de San Luis Potosí para municipalizar el inmueble y devolverle su antigua vitalidad. La propuesta busca revitalizar este espacio histórico, fomentar la economía local y mejorar las condiciones para locatarios y consumidores.

El mercado San Luis 400 fue construido en 1992 e inaugurado en 1993, como parte de un proyecto impulsado por el entonces gobernador Gonzalo Martínez Corbalá.

