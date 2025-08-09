logo pulso
Locatarios urgen a que se intervenga el "San Luis 400”

Apoyan el plan municipal para rescatar el histórico mercado.

Por Samuel Moreno

Agosto 09, 2025 03:00 a.m.
El mercado San Luis 400, por décadas un pilar del comercio local en la capital potosina, enfrenta hoy un fuerte deterioro que ha reducido su actividad y mermado su relevancia en la zona.

Este espacio, que por años abasteció a cientos de familias con productos de la canasta básica, antojitos y artículos de temporada, mantiene hoy solo una parte de sus locales activos. Aunque aún operan carnicerías, verdulerías y puestos de herbolaria, en las zonas más profundas se percibe oscuridadfalta de mantenimiento y numerosos locales vacíos.

Locatarios y vendedoras ambulantes coinciden en que el mercado tiene potencial de clientela, impulsado por la cercanía con el Poder Judicial del Estado y varias escuelas. Incluso, en temporada decembrina el lugar recobra vida con la venta de decoraciones y productos navideños.

Ante esta situación, los comerciantes ven con buenos ojos el proyecto del Ayuntamiento de San Luis Potosí para municipalizar el inmueble y devolverle su antigua vitalidad. La propuesta busca revitalizar este espacio histórico, fomentar la economía local y mejorar las condiciones para locatarios y consumidores.

El mercado San Luis 400 fue construido en 1992 e inaugurado en 1993, como parte de un proyecto impulsado por el entonces gobernador Gonzalo Martínez Corbalá.

