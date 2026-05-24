Los números de emergencias no satisfacen a los potosinos: ENCIG
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La atención médica de urgencias y las llamadas de emergencia a la policía, son los pagos, trámites o solicitudes de servicios públicos, realizados personalmente durante 2025 con menor porcentaje de la población potosina de nivel de satisfacción en relación con el tiempo destinado a realizarlo.
El 24.4% de la ciudadanía consultada, declaró que la atención médica de urgencias, es el servicio en donde alcanzaron mayor insatisfacción por el tiempo invertido, según la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG).
Al respecto, a lo largo del año la prensa suele documentar quejas de derechohabientes del IMSS o el ISSSTE, quienes recriminan que, para recibir atención deben esperar horas y si se trata de obtener citas con especialistas, estas tardan hasta cuatro meses en realizarse.
Después del servicio médico gubernamental, se ubicaron las llamadas de emergencia a la policía o al 9-1-1 con una insatisfacción del 63.8 por ciento, precisó el estudio elaborado por el Inegi.
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Recientemente, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), aseveró que la Guardia Civil Estatal (GCE) acude a todos los llamados de auxilio, por ejemplo, supuestas detonaciones de armas de fuego que al arribar al lugar no se encentran evidencias de casquillos u otros indicios.
En contraste, la mejor satisfacción ciudadana se obtiene cuando los usuarios acuden a pagar el recibo ordinario de energía eléctrica con un 93.6 por ciento, y saldar el cobro de agua potable con el 90.2 por ciento.
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