"Los potosinos mostraron su fuerza": Rita Ozalia en acto de la 4T

La presidenta estatal de Morena en San Luis Potosí, Rita Ozalia Rodríguez Velázquez, acompañó este sábado a los contingentes potosinos que asistieron al Zócalo capitalino para participar en la concentración por los siete años del inicio de la llamada Cuarta Transformación.

Rodríguez Velázquez afirmó que personas de las cuatro regiones del estado viajaron para manifestar su respaldo al proyecto federal.

"Las y los potosinos demostraron hoy su fuerza y su compromiso con la transformación... por mantener viva la esperanza y por respaldar a nuestra Presidenta", declaró.

Durante el evento, la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró su lema de gobierno —"por el bien de todos, primero los pobres"— y llamó a mantener la unidad dentro del movimiento. El acto congregó a simpatizantes de distintos estados.

En ese contexto, Rodríguez Velázquez sostuvo que en San Luis Potosí también se percibe un clima de apoyo hacia los programas y proyectos federales, y aseguró que "miles de familias" han recibido beneficios a través de políticas de bienestar. La dirigente afirmó que la movilización es, para Morena, una "reafirmación" del rumbo político del movimiento.

La líder partidista llamó a su militancia a mantener el trabajo territorial.