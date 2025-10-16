Marchan vs. maestro acosador

Estudiantes de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) bloquearon la glorieta Francisco González Bocanegra, en protesta por la denuncia de una estudiante que habría sufrido tocamientos por parte de un profesor, contra su voluntad. Detallaron que el acusado ha hostigado a más de 200 alumnas.

Los estudiantes marcharon desde la Facultad de Economía y llegaron a la Glorieta Francisco González Bocanegra, donde exigieron acciones en contra del docente, quien aseguran, tiene todo un historial dentro de la Facultad.

Explican tiene tan mala fama que los propios alumnos corren la voz de que no se le haga confianza y que no entren a su cubículo, además de otras advertencias relacionadas con la conducta del docente.

Advierten que se trata de un maestro que imparte muchas materias, pero que a pesar de las denuncias en su contra, las víctimas no encuentran apoyo de la dirección, aunque sí hay seguimiento del secretario general de la institución.

Exigieron los videos de seguridad del 9 de octubre, de las 13:40 a las 14:10 horas, porque ya está documentado que el docente, citó a la alumna a la una de la tarde, llegó a la 1:40 y la pasó a su cubículo "para revisión de libreta", pero el profesor aprovechó para tocar a la víctima y hasta abrazarla a la fuerza.

La UASLP emitió un boletín en donde comunica que la abogada Urenda Queletzú Navarro dice que la universidad dará cauce legal al caso conforme a los procedimientos establecidos en su contrato colectivo de trabajo.

La abogada universitaria indicó que una vez que la Defensoría reúna los elementos suficientes, el expediente será turnado a la Oficina de Abogacía General, donde se realizará el análisis jurídico-laboral correspondiente.

Navarro Sánchez precisó que el proceso se desarrollará en un plazo aproximado de 15 días, durante el cual se cumplirán las etapas legales necesarias para determinar, con base en derecho, lo que proceda.