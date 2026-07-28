Mario se gana la vida tocando la marimba
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En los tianguis de Soledad hay un sonido que se abre paso entre el bullicio de los puestos, las voces de los comerciantes y el ir y venir de la gente. Es el golpeteo cálido de una marimba hecha a mano, construida con paciencia y madera por Mario García, un padre de familia que encontró en la música no solo un oficio, sino una forma de vida.
Mario viene de una larga tradición de marimbistas originarios de Jalisco. Su historia abarca ya tres generaciones que han aprendido a tocar este instrumento tradicional como quien hereda una lengua o una costumbre familiar. Él llegó hace años a San Luis Potosí y desde entonces la marimba lo acompaña en cada sitio en donde lo invitan a tocar.
Su emprendimiento se llama "Lindamarimba Sound" y cuenta con un repertorio que parece sacado de otra época: danzones, chachachás, boleros, cumbias y norteñas que despiertan recuerdos entre quienes pasan.
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