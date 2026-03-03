Martínez Medina asume mando en Guardia Nacional en SLP

El general de Brigada de Estado Mayor, Jorge Enrique Martínez Medina, asumió este 3 de marzo de 2026 el cargo como coordinador estatal de la Guardia Nacional en San Luis Potosí, durante la ceremonia de Toma de Posesión y Protesta de Bandera realizada en las instalaciones de la Academia Superior de Seguridad Pública de la corporación.

El mando sustituye a Gaudencio Ramos Jiménez, como parte de los movimientos federales que la institución lleva a cabo en distintas coordinaciones estatales del país.

Al acto protocolario acudió el gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona; la presidenta de la Directiva del Congreso local, Sara Rocha Medina, y la titular del Poder Judicial del Estado, Anahí Zarazúa Martínez, además de autoridades civiles y militares.

De acuerdo con su hoja de servicios, Martínez Medina ingresó al Ejército el 1 de septiembre de 1988 y cuenta con 37 años y seis meses de trayectoria. Es egresado del Heroico Colegio Militar y posee la licenciatura en Administración Militar por la Escuela Superior de Guerra.

Cuenta con diversas maestrías, entre ellas en Administración Naval y Seguridad Nacional por el Centro de Estudios Superiores Navales; en Administración Pública por el Centro de Estudios de Alta Dirección; y en Defensa y Seguridad Interamericana por el Colegio Interamericano de Defensa, en Washington, D.C. Además, tiene un doctorado en Alta Dirección por el Centro de Posgrado del Estado de México.

En su formación académica también destacan diplomados en Seguridad Nacional, Fronteras e Inmigración por el ITAM; en Innovación Gubernamental y en Recursos Humanos, así como el Curso de Estado Mayor Conjunto en la Escuela Superior de Guerra y el Curso Superior de Análisis de Información en la Escuela de Inteligencia Militar.

Dentro de su trayectoria operativa, se ha desempeñado principalmente en unidades de Fuerzas Especiales y de Fusileros Paracaidistas, donde ocupó cargos como jefe de Estado Mayor y comandante de la Brigada de Fusileros Paracaidistas.

También fue coordinador estatal de la Guardia Nacional en Baja California y en Sinaloa; comandante de la 32 Zona Militar en Yucatán; jefe de Estado Mayor de la 29 Zona Militar; director general de Desarrollo Profesional de la Guardia Nacional y director general de Seguridad Procesal de la corporación, entre otros encargos.

Con su nombramiento, la Guardia Nacional en San Luis Potosí inicia una nueva etapa bajo el mando de un perfil con amplia formación académica y experiencia en áreas operativas y administrativas dentro de las Fuerzas Armadas y la estructura de seguridad federal.