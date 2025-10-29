Más carpetas por narcomenudeo no significa alza en el delito: FGE

Para María Manuela García Cázares, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), la gran cantidad de carpetas de investigación abiertas por narcomenudeo en la entidad no significa que haya incrementado dicho ilícito, sino que existe mayor eficacia en las detenciones.

De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSLP), en nueve meses del 2025 se contabilizan 9 mil 260 causas penales por narcomenudeo, siendo el delito más investigado por la FGE.

García Cázares alegó que las aprehensiones se han logrado, a través de las diferentes corporaciones de seguridad pública, es decir, tanto de la Guardia Civil Estatal (GCE) como de las policías municipales.

En entrevista, reportó que, en la actualidad existe "muchísima" gente detenida en los Centros Estatales de Reinserción Social (Cereso), a quien se le imputa este ilícito contra la salud.

