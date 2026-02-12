logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡BUEN VIAJE!

Fotogalería

¡BUEN VIAJE!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Más de 10,000 ha dañadas por incendios en tres municipios

Ya están controlados totalmente pero las brigadas permanecen para prevenir reactivaciones

Por Redacción

Febrero 12, 2026 11:27 a.m.
A
Más de 10,000 ha dañadas por incendios en tres municipios

La Coordinación Estatal de Protección Civil (PC) reportó avance decisivo en el combate al fuego y mantiene vigilancia para evitar reactivaciones.

Confirmó que por la noche del miércoles, el incendio forestal en el municipio de Santo Domingo quedó bajo control total al cierre de operaciones, con 90 por ciento de liquidación, resultado del despliegue de brigadistas y autoridades de los tres órdenes de Gobierno.

Las brigadas permanecen en la zona con trabajos de liquidación y vigilancia permanente para prevenir reactivaciones. 

Además, los incendios registrados en Rioverde y Mexquitic también se reportan controlados al 100 por ciento y se prevé su entrega a autoridades locales.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


También se informó que las hectáreas afectadas en estos municipios alcanzaron las 10 mil 781 hasta el momento, en espera de conocer datos oficiales de Conafor. 

"Protección Civil mantiene el llamado a la ciudadanía a evitar quemas y a reportar cualquier emergencia al 911, como parte de las acciones preventivas para proteger sin límites el entorno y la seguridad de las familias potosinas", señala el boletín. 

LEA TAMBIÉN

Incendio en Santo Domingo, controlado al 40%: CEPC

292 brigadistas combaten el fuego en la comunidad de San Francisco

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Más de 10,000 ha dañadas por incendios en tres municipios
Más de 10,000 ha dañadas por incendios en tres municipios

Más de 10,000 ha dañadas por incendios en tres municipios

SLP

Redacción

Ya están controlados totalmente pero las brigadas permanecen para prevenir reactivaciones

Pronostican mínimas de 7°C en zona centro de SLP
Pronostican mínimas de 7°C en zona centro de SLP

Pronostican mínimas de 7°C en zona centro de SLP

SLP

Redacción

Temperaturas bajarán durante la madrugada también en el Altiplano

Reportan tráfico intenso en cuadrantes oriente y centro de la capital
Reportan tráfico intenso en cuadrantes oriente y centro de la capital

Reportan tráfico intenso en cuadrantes oriente y centro de la capital

SLP

Redacción

Incrementa carga vehicular en zona oriente y flujo peatonal en el centro

Impulsará Canacintra cuidado del ambiente
Impulsará Canacintra cuidado del ambiente

Impulsará Canacintra cuidado del ambiente

SLP

Martín Rodríguez

Se busca impulsar la sostenibilidad y regulación para un ecosistema productivo a largo plazo.