Más de 10,000 ha dañadas por incendios en tres municipios

La Coordinación Estatal de Protección Civil (PC) reportó avance decisivo en el combate al fuego y mantiene vigilancia para evitar reactivaciones.

Confirmó que por la noche del miércoles, el incendio forestal en el municipio de Santo Domingo quedó bajo control total al cierre de operaciones, con 90 por ciento de liquidación, resultado del despliegue de brigadistas y autoridades de los tres órdenes de Gobierno.

Las brigadas permanecen en la zona con trabajos de liquidación y vigilancia permanente para prevenir reactivaciones.

Además, los incendios registrados en Rioverde y Mexquitic también se reportan controlados al 100 por ciento y se prevé su entrega a autoridades locales.

También se informó que las hectáreas afectadas en estos municipios alcanzaron las 10 mil 781 hasta el momento, en espera de conocer datos oficiales de Conafor.

"Protección Civil mantiene el llamado a la ciudadanía a evitar quemas y a reportar cualquier emergencia al 911, como parte de las acciones preventivas para proteger sin límites el entorno y la seguridad de las familias potosinas", señala el boletín.