Más de 4 mil escuelas, en espera de rehabilitación: SEGE

Más de cuatro mil escuelas en San Luis Potosí se encuentran actualmente en lista de espera para recibir obras de rehabilitación o mejora en su infraestructura, informó el titular de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado, Juan Carlos Torres Cedillo, al reconocer que las necesidades abarcan prácticamente todo el sistema educativo estatal.

El funcionario explicó que en la entidad existen poco más de ocho mil planteles educativos y que la mayoría requiere algún tipo de intervención, ya sea mantenimiento, equipamiento o reconstrucción de espacios. "Todas necesitan algo de infraestructura", señaló, al subrayar la magnitud del rezago acumulado.

Detalló que la dependencia sostiene reuniones cada quince días con el YEIFE, organismo encargado de la construcción y rehabilitación de escuelas, con el fin de revisar las solicitudes y presentar al Ejecutivo estatal las prioridades más urgentes para su autorización y ejecución.

Torres Cedillo precisó que la distribución de las obras responde al peso demográfico del sistema educativo: aproximadamente seis de cada diez intervenciones se realizan en la capital y su zona metropolitana, donde se concentra alrededor del 60 por ciento de la matrícula, mientras que el resto se atiende en los municipios del interior del estado.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Finalmente, sostuvo que la actual administración del Gobierno del Estado de San Luis Potosí ha incrementado la aplicación de recursos en infraestructura educativa en comparación con gobiernos anteriores, aunque admitió que el rezago aún es considerable. "Falta mucho por hacer, sin embargo ha habido un gran avance", concluyó.