Más de mil funcionarios municipales reciben certificación en 2025

Durante 2025, un total de mil 348 servidoras y servidores públicos de los 59 ayuntamientos de San Luis Potosíconcluyeron un programa de certificación orientado a fortalecer las capacidades administrativas de los gobiernos locales.

De acuerdo con información de la Coordinación Estatal para el Fortalecimiento Institucional de los Municipios (CEFIM), la capacitación incluyó temas como manejo de recursos públicos, procesos administrativos, recaudación municipal, transparencia y atención ciudadana, con el objetivo de mejorar el desempeño de las administraciones municipales.

El programa fue impulsado por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona y se aplicó en municipios de las cuatro regiones del estado. Según la CEFIM, la estrategia busca estandarizar prácticas administrativas y reducir fallas en la operación de los ayuntamientos.

Hasta el momento, no se ha informado el costo total del programa, ni si existe una evaluación externa para medir su impacto directo en la eficiencia o en la calidad de los servicios públicos municipales.

