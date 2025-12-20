Cierran al público el Nevado de Toluca por caída de nieve

La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), informó que el Nevado de Toluca permanecerá cerrado al público hasta nuevo aviso, y es que en las últimas horas se ha registrado la caída parcial de nieve lo que pudiera generar el arribo de miles de turistas a la zona.

De acuerdo con la dependencia, esta medida se mantiene con el objetivo de proteger la integridad de las personas, prevenir riesgos ante las condiciones climáticas y preservar el ecosistema de esta Área Natural Protegida.

Por ello exhortó a la población a no intentar el ascenso, respetar los señalamientos y mantenerse informada únicamente a través de fuentes oficiales.

Ejidatarios contemplan apertura con nuevos costos

Ejidatarios de la comunidad de San Juan de las Huertas en Zinacantepec informaron que buscan un acuerdo coordinado con autoridades de la CONANP para abrir los accesos al público al Nevado de Toluca toda vez que en cuatro ocasiones les han "echado abajo" la apertura.

"Ahorita están poniendo trabas las autoridades de CONANP porque no nos dejan abrir, ahorita los que están arriba a cargo de la seguridad sólo reciben indicaciones de los demás oficiales, pero si ya los ejidatarios quieren abrir pues eso vamos hacer" señaló el ejidatario.

Detallaron que van a insistir para que durante las vacaciones la montaña esté abierta ya que de otra manera va a generar pérdidas económicas entre comerciantes de la zona del Parque de los Venados y de los operadores de las camionetas que prestan el servicio para subir y bajar del Nevado de Toluca.

"Ahorita muchos de los locatarios de todas las palapas ya vinieron hacer su limpieza y compraron su mercancía y ahora cómo se les va a decir que ya no, es lo que no piensan las autoridades, es una pérdida muy grande"

Los costos que prevén aplicar los ejidatarios para los visitantes que hagan uso de las camionetas irá de los 70 a 80 pesos, en tanto el servicio de estacionamiento será de 50 pesos para autos chicos, 100 pesos para camionetas y 200 pesos para autobuses.