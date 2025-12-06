Más parejas extranjeras se casan en Soledad

La Oficialía Séptima del Registro Civil en Soledad de Graciano Sánchez (SGS) ha registrado un incremento inusual de matrimonios de parejas extranjeras en los últimos dos meses, informó su titular, Araceli Martínez Pérez, quien señaló que el programa de bodas gratuitas ha permitido atender a más solicitantes, incluidos ciudadanos de otras nacionalidades.

Martínez Pérez explicó que, tan solo en este periodo, se han realizado alrededor de 15 matrimonios, principalmente de parejas originarias de Colombia y Argentina, además de binacionales con mexicanos; "hemos apoyado mucho a gente extranjera que viene a casarse, y afortunadamente hemos podido atenderlos sin contratiempos", comentó.

Para las personas que buscan contraer matrimonio civil, la funcionaria detalló que los requisitos básicos son el acta de nacimiento, pasaporte vigente y documentación con apostilla, misma que debe cumplir con los criterios actuales; "nosotros verificamos que todos sus documentos sean válidos y les hacemos el trámite completo", afirmó.

Si bien el programa de matrimonios gratuitos opera durante todo el año, Martínez Pérez señaló que diciembre suele ser un mes de mayor demanda. Para este cierre de año, la Oficialía Séptima tiene programadas entre siete y ocho ceremonias, cifra que supera la afluencia registrada en meses anteriores.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La titular destacó que la dependencia ha reforzado la difusión del servicio para que más parejas conozcan que pueden acceder a un matrimonio gratuito. La oficina se encuentra ubicada en calle San Antonio 129, planta alta, esquina con San Luis, en la colonia San Felipe, a un costado de la iglesia.