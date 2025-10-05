logo pulso
MC pospone nombres y afina plan electoral

Movimiento Ciudadano en San Luis Potosí busca perfiles comprometidos con sus principios para próximas elecciones.

Por Samuel Moreno

Octubre 05, 2025 01:57 p.m.
A
Foto por Omar Hernández

Foto por Omar Hernández

El partido Movimiento Ciudadano (MC) de San Luis Potosí se encuentra concentrado en la conformación de un proyecto político integral que responda a las necesidades de cada municipio del estado, antes de comenzar la definición de perfiles rumbo al proceso electoral de 2027, aseguró Marco Antonio Gama Basarte, presidente estatal del partido.

De acuerdo a lo anterior, Gama Basarte subrayó que el enfoque actual del partido es diseñar propuestas viables y diferenciadas, más allá de adelantarse a la selección de aspirantes a la gubernatura, alcaldías y regidurías.

"Para nosotros es muy importante tener primero el proyecto, saber qué necesita cada municipio, qué necesita el estado de San Luis Potosí y, con base en eso, construir las propuestas que Movimiento Ciudadano quiere llevar a las y los ciudadanos", expresó.

El dirigente del movimiento naranja indicó que posteriormente se buscarán los mejores perfiles, tanto de hombres como de mujeres, que compartan la visión del partido y estén comprometidos con cumplir los principios del movimiento.

Respecto a la comunicación con la dirigencia nacional encabezada por Jorge Álvarez Máynez, Gama destacó que existe plena apertura y disposición para fortalecer las dinámicas locales y consolidar un trabajo coordinado entre ambos niveles de liderazgo.

"Por supuesto que esperamos ser escuchados. Hemos encontrado mucha apertura por parte de la dirigencia nacional, y eso nos motiva a seguir construyendo desde lo local", enfatizó.

Finalmente, Marco Gama adelantó que será en el transcurso del próximo año 2026 cuando comiencen a manifestarse los primeros perfiles interesados en contender bajo el emblema naranja, pero insistió en que por ahora la prioridad es consolidar un proyecto ciudadano sólido.

