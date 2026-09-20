Mejora venta de autos en San Luis, dice la ADA

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La comercialización de vehículos ligeros nuevos en San Luis Potosí registró un crecimiento de 1 por ciento entre enero y agosto de este año, con 18 mil 532 unidades adquiridas, informó Javier Abella Zendejas, presidente de la Asociación de Distribuidores de Automotores (ADA) de San Luis Potosí A.C.

De acuerdo con información de la asociación, la cifra representa 177 vehículos más respecto a las 18 mil 355 unidades comercializadas durante el mismo periodo de 2025. Los segmentos con mayor participación en las ventas fueron los vehículos de usos múltiples, camiones ligeros, compactos y subcompactos.

Las 18 mil 532 unidades colocadas en San Luis Potosí representan 1.9 por ciento de los 966 mil 726 vehículos comercializados en el país durante los primeros ocho meses del año. Con este volumen, la entidad se ubicó en el lugar 18 del ranking nacional, según datos de Urban Science elaborados para la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA).