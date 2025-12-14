Mejoran iluminación y condiciones del camino de acceso a Arroyos

El camino de acceso a la comunidad de Arroyos, en la Delegación La Pila, fue intervenido con trabajos de alumbrado y mantenimiento, con el fin de mejorar la visibilidad y las condiciones de tránsito en la zona.

Las labores se concentraron en el tramo que va del Eje 140 a la calle Río Nazas, donde se concluyó la instalación de luminarias con paneles solares y se realizaron tareas de poda y limpieza en los márgenes del camino.

De acuerdo con la información disponible, la intervención busca reducir riesgos para quienes circulan por esta vía, utilizada de manera habitual por habitantes de la comunidad y usuarios de la delegación.

