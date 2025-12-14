Mejoran iluminación y condiciones del camino de acceso a Arroyos
Concluyen trabajos de iluminación y limpieza.
El camino de acceso a la comunidad de Arroyos, en la Delegación La Pila, fue intervenido con trabajos de alumbrado y mantenimiento, con el fin de mejorar la visibilidad y las condiciones de tránsito en la zona.
Construirá el Ayuntamiento un albergue
Brindará atención a personas de escasos recursos
Las labores se concentraron en el tramo que va del Eje 140 a la calle Río Nazas, donde se concluyó la instalación de luminarias con paneles solares y se realizaron tareas de poda y limpieza en los márgenes del camino.
De acuerdo con la información disponible, la intervención busca reducir riesgos para quienes circulan por esta vía, utilizada de manera habitual por habitantes de la comunidad y usuarios de la delegación.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
TE PUEDE INTERESAR
no te pierdas estas noticias
Mejoran iluminación y condiciones del camino de acceso a Arroyos
Redacción
Concluyen trabajos de iluminación y limpieza.
Productores de la Huasteca reciben plantas para renovar cafetales
Redacción
Productores de Xilitla recibieron plantas mejoradas para elevar la productividad y calidad del café.
Serrano celebra reforma de paridad en la gubernatura
Pulso Online
Afirma que la reforma busca cerrar la brecha de desigualdad