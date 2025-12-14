Construirá el Ayuntamiento un albergue

Rayón.- El municipio contará con un albergue donde se brindará atención a las familias más desprotegidas, sobre todo en temporadas gélidas, como es el mes de diciembre.

Muchas familias tienen que acudir a la cabecera municipal a realizar diversas actividades y en ocasiones no tienen dónde pasar la noche, por la carencia de recursos y el albergue será un sitio donde podrán dormir y recibir hasta alimentación.

El municipio preocupado por apoyar a las familias más desprotegidos, puso en marcha la obra de construcción del albergue municipal, la cual se edificará en un espacio de 60 metros cuadrados y que constará de sala, comedor y espacio para descansar.

Así como tendrá espacios habitacionales, un área para niños y niñas, lo que se busca es que tengan un espacio digno y sobre todo que tengan un lugar donde pasar la noche.

