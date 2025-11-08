“Vochito” ocasiona aparatoso accidente en Carranza

Nuevamente la avenida Venustiano Carranza fue escenario de un aparatoso accidente vial en donde participaron tres vehículos que quedaron totalmente destrozados, en tanto que los conductores presentaron algunos golpes.

El accidente ocurrió antes de las once de la noche del jueves, inicialmente un vocho color rojo circulaba sobre la avenida Carranza con dirección al centro de la ciudad.

Sin embargo, al aproximarse a la calle de Mariano Otero, en el Jardín de Tequis, el conductor no hizo el alto correspondiente y de esta forma chocó contra un automóvil Nissan Versa y un taxi con número económico 2097, los cuales se encontraban en parada momentánea debido a que el semáforo marcaba luz roja.

A causa del fuerte golpe recibido, taxi, un Nissan Tsuru color verde, fue proyectado hacia el camellón central de la avenida en donde se impactó contra un poste de alumbrado público que ahí se localiza, así como también derribó algunas plantas de ornato.

Al sitio arribaron los paramédicos, quienes valoraron a los conductores que resultaron con algunos golpes y se evaluaba su traslado a un hospital.

Peritos la Policía Vial Municipal tomaron conocimiento del accidente y los vehículos participantes serían llevados a una pensión para que pudiera haber un acuerdo reparatorio en cuanto a los daños.