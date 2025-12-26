logo pulso
SLP

Mercado República genera más de 40 toneladas de basura

Ayuntamiento intensificó labores de limpieza y manejo de desechos.

Por Redacción

Diciembre 26, 2025 11:28 a.m.
A
Mercado República genera más de 40 toneladas de basura

El Mercado República genera más de 40 toneladas de residuos diariamente, por lo que el Ayuntamiento de San Luis Potosí reforzó las labores de limpieza y manejo de basura en este centro de abasto, de acuerdo con un comunicado oficial.

Las acciones se realizan dentro del programa "Mercados al 100", con la participación de la Unidad de Gestión del Centro Histórico, la Dirección de Gestión Ecológica y Manejo de Residuos y la empresa Red Ambiental, principalmente en el área de contenedores y puntos de concentración de desechos.

Según el comunicado, los trabajos buscan mejorar el manejo de residuos sólidos urbanos y reducir afectaciones sanitarias para locatarios, visitantes y el entorno del Centro Histórico. Además de la limpieza, se indicó que se promueven prácticas de disposición adecuada entre comerciantes.

La autoridad municipal señaló que estas intervenciones forman parte de una estrategia de atención a mercados tradicionales impulsada por el alcalde Enrique Galindo Ceballos.

Limpieza en el Mercado República

