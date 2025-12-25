Eroga municipio 24 mdp en gasto de gasolina

CIUDAD VALLES.- Gasta el Ayuntamiento 24 millones de pesos anuales en combustible para el parque vehicular de la administración.

Dentro del tema de la eficiencia financiera, la tesorera del Ayuntamiento explicó que el año que entra no habría una reducción de gastos, sino hacer con una cantidad de recursos similar, poder hacer o lograr más cosas dentro de la administración.

Cuando se le preguntó sobre el gasto actual de combustible (gasolina o diésel), la funcionaria dijo que mensualmente la erogación era de dos millones de pesos.

En el lapso de un año, el gasto en el combustible para patrullas, camiones de basura, maquinaria y coches de funcionarios es de 24 millones de pesos.

Esto quiere decir también que el monto que se paga al día por este concepto es de más de 66 mil pesos.