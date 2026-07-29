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Meten términos en la Ley de Turismo

Por Redacción

Julio 29, 2026 03:00 a.m.
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Meten términos en la Ley de Turismo
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      Fue aprobada en el pleno del Poder Legislativo el dictamen emitido por la Comisión de Fomento al Turismo para actualizar el glosario e incluir diversos tipos de turismo como el religioso, comunitario, de naturaleza y médico, en la Ley de Turismo del Estado, informó la diputada María Aranzazu Puente Bustindui, presidenta de la comisión e impulsora de esta iniciativa.

      La reforma permitirá consolidar un marco jurídico moderno, accesible y coherente con las tendencias actuales del sector turístico, asegurando certeza jurídica para las autoridades, prestadores de servicios, comunidades y visitantes. Asimismo, fortalecerá la coordinación entre órdenes de gobierno, promoverá políticas públicas más eficientes y facilitará modelos de desarrollo turístico sostenibles, competitivos e inclusivos.

      Se aprobó sustituir el concepto de "turismo rural" por el de "turismo comunitario", en consonancia con la evolucio´n conceptual y práctica del turismo a nivel nacional e internacional, y con los esfuerzos de las comunidades potosinas para posicionarse como actores centrales en el desarrollo regional. 

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