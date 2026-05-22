MetroRed quita hasta 60% de pasajeros a permisionarios

La operación del sistema MetroRed en San Luis Potosí ha comenzado a impactar de manera directa a las rutas tradicionales del transporte urbano, reconoció Margarito Terán López, representante del gremio transportista, al señalar que algunas líneas han registrado una caída de hasta 60 por ciento en el número de pasajeros desde la entrada y expansión del nuevo esquema de movilidad.

El líder transportista explicó que el descenso en el aforo no ha sido uniforme, pues mientras algunas rutas presentan reducciones severas, otras han resentido bajas cercanas al 30 por ciento. Aun así, admitió que MetroRed se ha convertido en un servicio atractivo para la ciudadanía debido principalmente a la gratuidad con la que opera actualmente.

"MetroRed es un servicio ejemplar, sobre todo por la gratuidad del mismo", expresó Terán López, aunque puntualizó que el subsidio gubernamental utilizado para sostener el sistema proviene de recursos públicos. Pese a ello, consideró que el gobierno estatal debe priorizar proyectos que beneficien a la mayoría de la población, aun cuando esto represente afectaciones económicas para algunos sectores transportistas.

LEA TAMBIÉN El transporte gratuito pegó a permisionarios Algunas rutas han dejado de ser costeables señala Margarito Terán

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En medio del impacto que enfrenta el transporte convencional, el representante del gremio también reconoció que actualmente existe un déficit importante de unidades urbanas en circulación. Aunque en San Luis Potosí hay mil 200 camiones autorizados, únicamente operan alrededor de 800, situación que además se combina con la falta de operadores.

Terán López agregó que, de acuerdo con indicadores internacionales de movilidad, la capital potosina requeriría aproximadamente mil unidades activas para ofrecer frecuencias más eficientes y mejorar el servicio a los usuarios. Ante este panorama, planteó la necesidad de realizar un estudio tripartita entre el gobierno estatal, los ayuntamientos y los concesionarios para replantear el futuro del transporte público en la entidad.