logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Métodos fáciles para comprar crédito de videojuegos sin usar tarjeta de crédito

Fotogalería

Métodos fáciles para comprar crédito de videojuegos sin usar tarjeta de crédito

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Catean predio y recuperan seis tráilers robados

La acción se realizó en un terreno del rancho La Carreta, en Villa de Reyes

Por Redacción

Mayo 22, 2026 03:00 a.m.
A
Catean predio y recuperan seis tráilers robados

La Policía de Investigación cumplimentó una orden de cateo en un rancho del municipio de Villa de Reyes, donde recuperó seis tráilers con reportes vigentes de robo.

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, detalló que las labores se llevaron a cabo en un predio del rancho La Carreta, donde fueron asegurados seis tractocamiones.

Entre las unidades localizadas se encuentra un Kenworth color blanco, modelo 1997, con reporte de robo de febrero de 2024; así como otro Kenworth color blanco, modelo 2000, con reporte de robo de agosto de 2024.

 También fue ubicado un International color blanco, modelo 2025, con reporte de robo y un Kenworth tipo grúa, color blanco, con reporte de robo en Guanajuato de junio de 2025.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Asimismo, se aseguró un Freightliner color blanco, modelo 2002, con alteraciones en su número de identificación vehicular, además de un International color blanco, modelo 2000, con alteraciones en su número de identificación.

Durante las acciones operativas, la Guardia Civil Estatal realizó un perímetro en la zona, lo que permitió que elementos de PDI y Peritos de la Fiscalía intervinieran el lugar. Las unidades fueron resguardadas y puestas a disposición de agentes del Ministerio Público, donde se dará seguimiento para conocer su procedencia legal y que sean devueltas a sus legítimos propietarios.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Rescatan a hombre inconsciente de motel en Valles
Rescatan a hombre inconsciente de motel en Valles

Rescatan a hombre inconsciente de motel en Valles

SLP

Huasteca Hoy

La Cruz Roja lo atendió y trasladó de emergencia tras ser reportado

Muere peatón en medio de un choque en la 57
Muere peatón en medio de un choque en la 57

Muere peatón en medio de un choque en la 57

SLP

Redacción

Los hechos ocurrieron en el kilómetro 178+800 de la carretera México

Rescatan a un gato atrapado en sucursal bancaria
Rescatan a un gato atrapado en sucursal bancaria

Rescatan a un gato atrapado en sucursal bancaria

SLP

Redacción

Quedó bajo cuidado de un refugio altruista, informó Protección Civil municipal de Villa de Pozos

Estrellan vehículo en un muro del Río Santiago
Estrellan vehículo en un muro del Río Santiago

Estrellan vehículo en un muro del Río Santiago

SLP

Redacción

La Guardia Civil Estatal tomó conocimiento del accidente sin reporte de heridos