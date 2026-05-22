Catean predio y recuperan seis tráilers robados

La Policía de Investigación cumplimentó una orden de cateo en un rancho del municipio de Villa de Reyes, donde recuperó seis tráilers con reportes vigentes de robo.

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, detalló que las labores se llevaron a cabo en un predio del rancho La Carreta, donde fueron asegurados seis tractocamiones.

Entre las unidades localizadas se encuentra un Kenworth color blanco, modelo 1997, con reporte de robo de febrero de 2024; así como otro Kenworth color blanco, modelo 2000, con reporte de robo de agosto de 2024.

También fue ubicado un International color blanco, modelo 2025, con reporte de robo y un Kenworth tipo grúa, color blanco, con reporte de robo en Guanajuato de junio de 2025.

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Asimismo, se aseguró un Freightliner color blanco, modelo 2002, con alteraciones en su número de identificación vehicular, además de un International color blanco, modelo 2000, con alteraciones en su número de identificación.

Durante las acciones operativas, la Guardia Civil Estatal realizó un perímetro en la zona, lo que permitió que elementos de PDI y Peritos de la Fiscalía intervinieran el lugar. Las unidades fueron resguardadas y puestas a disposición de agentes del Ministerio Público, donde se dará seguimiento para conocer su procedencia legal y que sean devueltas a sus legítimos propietarios.