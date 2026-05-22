GCE, GN y Ejército caen de sorpresa en comandancia de Valles
Hasta el momento, solamente se sabe que los municipales se encuentran concentrados en la corporación
CIUDAD VALLES.- La Guardia Civil Estatal (GCE), acompañada de elementos del Ejército y la Guardia Nacional arribaron a las instalaciones de la Policía Municipal en un operativo sorpresa de presunta revisión.
Antes de las ocho de la mañana, elementos de la GCE en seis patrullas, así como dos más de la Secretaría de la Defensa Nacional y una más de la Guardia Nacional se concentraron en las instalaciones del C-4, a medio kilómetro de la Municipal, en el mismo Libramiento Poniente para luego arribar a las instalaciones de la Policía local y formarlos a guisa de revista.
Hasta el momento, solamente se sabe que los municipales se encuentran concentrados en la corporación en el cambio de turno, con la ciudad sin vigilancia de parte de su fuerza pública local.
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