Hombre queda grave tras accidente en carretera de Tamuín

TAMUÍN. Un hombre resultó lesionado de gravedad, luego de sufrir una salida de camino sobre la carretera estatal Tamuín–San Vicente.

Accidente y rescate en carretera estatal Tamuín

El accidente ocurrió la mañana de este viernes, a la altura de la comunidad Pancho Villa, con dirección hacia San Juan de las Vegas, y movilizó a corporaciones de auxilio.

Fuentes oficiales informaron que el afectado conducía una camioneta Ford Ranger blanca, y por razones desconocidas perdió el control del volante, por ello se salió de la carretera y chocó contra unos árboles.

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Intervención de cuerpos de emergencia y traslado

A causa del fuerte impacto quedó con la pierna derecha prensada, y fue necesaria la intervención de la Unidad de Rescate de los Bomberos Voluntarios de Tamuín, en coordinación con paramédicos del Sistema DIF Municipal de San Vicente.

Tras varios minutos de labores, los rescatistas lograron liberar y estabilizar al lesionado, quien posteriormente fue trasladado de urgencia al IMSS de Tamuín a bordo de una ambulancia de Bomberos Voluntarios para recibir atención médica especializada.