Avanza plan de actualización del reglas para actividades comerciales

Las comisiones de Gobernación y Comercio del Ayuntamiento de San Luis Potosí aprobaron por unanimidad una iniciativa para modificar el Reglamento de Actividades Comerciales, misma que ahora será puesta a consideración del Cabildo capitalino para su análisis y eventual aprobación.

El objetivo de la propuesta es simplificar trámites y actualizar los procesos relacionados con la operación de negocios en la capital.

Entre los principales cambios planteados destaca la eliminación de la vigencia anual de los dictámenes emitidos por las dependencias que integran la Mesa Colegiada, por lo que los establecimientos ya no tendrían que repetir cada año ese procedimiento, siempre y cuando no existan modificaciones físicas en los locales ni cambios en los giros autorizados.

La propuesta mantiene como requisito obligatorio el dictamen de Protección Civil, aunque ya no tendría que renovarse anualmente. Autoridades municipales señalaron que las inspecciones continuarán realizándose de manera permanente para verificar las condiciones de seguridad en los comercios.

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Durante la presentación de la iniciativa, el director de Comercio municipal, Ángel de la Vega, afirmó que las reformas buscan fortalecer la legalidad y dar mayor certeza tanto a comerciantes como a usuarios, además de agilizar procedimientos administrativos.

Otro de los puntos incluidos en la modificación reglamentaria contempla cambios en materia de sucesión de derechos. De acuerdo con la explicación presentada ante las comisiones, anteriormente cuando el titular de una licencia dejaba de operar por enfermedad o fallecimiento, el permiso se cancelaba y los familiares debían iniciar nuevamente el trámite.

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Con la reforma propuesta, los familiares podrán continuar con la licencia mediante un juicio sucesorio, lo que pretende evitar pérdidas económicas y dar continuidad a los negocios familiares.