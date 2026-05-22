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Seguridad

Ex-jefe policial habría entregado a detenido a civiles armados

Con cuatro cómplices, se le cumplimentó orden de aprehensión

Por Redacción

Mayo 22, 2026 03:00 a.m.
A
Ex-jefe policial habría entregado a detenido a civiles armados

TAMAZUNCHALE.- El exdirector de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Tamazunchale, junto con dos policías y dos civiles habrían entregado a una persona a presuntos maleantes y hasta el momento la víctima no ha sido localizada.

De manera oficial la Fiscalía General del Estado informó que cumplieron con varias órdenes de aprehensión por el delito de desaparición forzada.

Según las indagatorias, el mando policial Christian Alejandro "N", así como dos policías en servicio, habrían participado en hechos del 11 de enero de 2026, cuando un hombre fue ingresado a las celdas de la Dirección de Seguridad Pública de Tamazunchale.

Tiempo después, llegaron los civiles involucrados, y entregaron al detenido a un grupo de personas armadas, y hasta la fecha no se ha establecido su paradero.

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El ente procurador de justicia emprendió las indagatorias por lo sucedido y obtuvo líneas de investigación sólidas con las que se logró obtener el mandamiento judicial en contra de los indiciados.

Los oficiales señalados responden a los nombres de Antonio "N" y Yadira "N", mientras que los civiles fueron identificados como Claudia "N" y Rodolfo "N", mismos que fueron asegurados por la Policía de Investigación (PDI).

Además, los agentes de la FGE también cumplimentaron una orden de aprehensión por estos hechos en contra de Christian Alejandro "N", quien actualmente está en prisión preventiva, luego de que fue detenido por la Guardia Civil Estatal y vinculado a proceso por delito contra la salud y portación de arma de fuego.

Las y los imputados estarán recluidos en el centro penitenciario respectivo, en espera de su audiencia ante un Juez de Control, donde la Fiscalía potosina buscará la vinculación a proceso.

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