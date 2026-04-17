Mi candidatura en SLP no es tema de "mañanera": Rosa Icela
La secretaria de Gobernación, de origen potosino, afirma que los temas electorales no se abordan en espacios del Ejecutivo
La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, evitó pronunciarse sobre una eventual candidatura por Morena al gobierno de San Luis Potosí en 2027 y dejó en claro que ese tipo de temas no se abordan en la conferencia matutina del Ejecutivo federal.
Cuestionada de manera directa sobre dicha posibilidad, la funcionaria, originaria de Xilitla, atajó que los asuntos electorales deben resolverse fuera de ese espacio.
"Será un tema que se resolverá en otras instancias, esa sería mi respuesta", puntualizó.
El planteamiento sobre su posible candidatura surge en medio de un escenario político marcado por una eventual ruptura de la alianza local entre Morena y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), instituto que ha expresado su respaldo a Ruth González para encabezar la contienda por la gubernatura, en sustitución de su esposo, el actual mandatario estatal, Ricardo Gallardo Cardona.
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En este contexto, Morena establece en sus estatutos la prohibición de apoyar a candidatos o candidatas que sean familiares directos de gobernantes en funciones.
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