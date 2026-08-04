Mier y Terán requieren intervención urgente

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El gobierno del estado mantiene detenida la obra de reconstrucción de la calle Mier y Terán, a la que ya le urge una intervención porque demanda el reemplazo total de banquetas y pisos y el Ayuntamiento de la capital anunció como intervención, advirtió la presidente de Nuestro Centro, Mónica Heredia.

Precisó que la alcaldía tiene un proyecto de reconstrucción total de la calle, pero es fecha que el gobierno del estado mantiene retrasados los dictámenes a pesar de que la obra debió comenzar a principios de 2026.

La dirigente empresarial dijo que en los procedimientos de construcción, el gobierno del estado tiene que autorizar las obras que debieron comenzar a más tardar en abril y por la indecisión del gobierno del estado, el retraso ya está perjudicando a todos los comerciantes de la zona.

Recordó que el proyecto incluye la reconstrucción de las banquetas, porque a lo largo de la calle es técnicamente imposible circular con sillas de ruedas, necesita crear entradas y salidas para personas con discapacidad, un sistema de iluminación nuevo y rehacer las banquetas completas.

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El proceso incluye obras nuevas de drenaje y sustitución de redes tanto de agua como de tubería de descargas, pavimento completamente nuevo y renivelación en la zona inundable, procesos ya aclarados, pero que el gobierno no autoriza.

Consideró injusto que las obras estén detenidas, porque hay gente que está pagando por eso y debieron salir los dictámenes para comenzar en el mes de abril pasado.

"Hay banquetas que es necesario rehacer y que se encuentran a desniveles tremendos que una persona en silla de ruedas no puede pasar, el drenaje está colapsado y esa calle seguirá siendo una alberca si el gobierno del estado no suelta la autorización para que el Ayuntamiento se ponga a trabajar".