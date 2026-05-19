Monitoreo de calidad del aire es labor de SEGAM

El titular de la Dirección de Gestión Ecológica y Manejo de Residuos del Ayuntamiento de San Luis Potosí, Jaime Mendieta Rivera, señaló que aunque el municipio mantiene acciones permanentes para combatir la mala disposición de residuos y los tiraderos clandestinos, el monitoreo y control de la calidad del aire corresponde al Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (SEGAM).

El funcionario municipal explicó que el Ayuntamiento mantiene operativos principalmente en la zona norte de la capital para atender tiraderos clandestinos y prevenir incendios derivados de la quema de residuos, además de reforzar campañas de reciclaje y descacharrización.

Añadió que la administración municipal busca que los residuos lleguen a sitios de disposición final autorizados y evitar que terminen en espacios clandestinos donde frecuentemente se queman desechos electrónicos y otro tipo de materiales contaminantes.

Sobre el punto detectado en Arboleadas de Jacarandas, el director indicó que desde hace aproximadamente un mes se realizan trabajos de remediación en un predio afectado por un incendio forestal y utilizado anteriormente como banco de material. Precisó que la intervención presenta un avance del 90 por ciento e incluye retiro de residuos, uso de maquinaria y pipas con agua tratada.

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Mendieta Rivera sostuvo que el municipio coadyuva con autoridades estatales y federales en materia ambiental, aunque reiteró que las emisiones contaminantes y el monitoreo atmosférico son facultades estatales y federales.

Respecto a las propuestas para disminuir la contaminación, como un eventual programa de "hoy no circula", el funcionario consideró que las medidas ambientales requieren principalmente conciencia social y participación ciudadana. Indicó que el municipio impulsa recomendaciones para reducir el uso del automóvil, compartir transporte, utilizar bicicleta o vehículos de menor impacto ambiental.