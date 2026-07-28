Morena aún no presentará iniciativa para regular IA

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En San Luis Potosí, la bancada de Morena en el Congreso del Estado no contempla por ahora presentar una nueva iniciativa para regular el uso de la inteligencia artificial, luego de que la Comisión Primera de Justicia aprobó el dictamen que integra cuatro propuestas para derogar la denominada "Ley Serrano", legislación que establecía sanciones por el uso indebido de esta tecnología.

La diputada local de Morena, Gabriela López Torres, explicó que con la aprobación en comisiones se plantea eliminar el artículo 187 Ter del Código Penal del Estado, así como el capítulo completo relacionado con el "uso indebido de la inteligencia artificial". El dictamen será turnado al Pleno para su análisis y votación durante la sesión extraordinaria programada para el próximo jueves.

La legisladora señaló que, aunque en San Luis Potosí se avanza con la derogación de esta normativa, Morena no ha definido impulsar una nueva propuesta estatal en la materia, ya que esperarán los trabajos que se desarrollen a nivel nacional. Recordó que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció la realización de foros en distintos estados durante agosto y septiembre para discutir una regulación integral sobre la inteligencia artificial.

López Torres indicó que estos encuentros buscarán reunir las opiniones de diversos sectores, incluidos periodistas, abogados, académicos, docentes y ciudadanos, debido a que el uso de esta tecnología no se limita únicamente a un ámbito profesional. Subrayó que la intención no es prohibir la inteligencia artificial ni generar una regulación con enfoque penal, sino establecer criterios que permitan atender los riesgos y alcances de su utilización.

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Aunque San Luis Potosí no aparece contemplado dentro de la primera calendarización de foros anunciada por el Gobierno Federal, la diputada consideró que la entidad podría integrarse posteriormente. Añadió que buscará participar en alguno de estos encuentros para conocer los planteamientos que se discutan.