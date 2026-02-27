Morena en SLP llama a la unidad y a defender a la 4T

La dirigencia estatal de Morena en San Luis Potosí

llamó a lay a la defensa de los

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

, en un evento que reunió a militantes con la presencia de la presidenta estatal

Durante el acto organizado por el diputado local Cuauhtli Badillo Moreno, la lideresa estatal aseguró que el movimiento no está convocado solo por un evento político, sino por "una causa", que es seguir construyendo un San Luis Potosí "más justo, más igualitario y con mayor bienestar para el pueblo".

Ante militantes y simpatizantes, destacó que la transformación "se sostiene en el esfuerzo cotidiano en el territorio, en la organización y en la lealtad firme al pueblo", al tiempo que retomó el principio que identificó como la base moral del movimiento: "por el bien de todos, primero los pobres".

Rodríguez Velázquez subrayó que, bajo el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la llamada Cuarta Transformación mantiene "claridad de rumbo" y afirmó que "es tiempo de mujeres, pero también es tiempo de justicia".

Como parte de su mensaje, señaló que ocho de cada diez personas en el estado ejercen su derecho a recibir algún beneficio de programas federales, lo que calificó como "justicia social cumplida" y "dinero del pueblo que vuelve al pueblo". Enumeró apoyos como pensiones, becas, servicios de salud, vivienda, respaldo al campo y oportunidades para jóvenes y mujeres.

"Mientras otros defienden privilegios, nosotros garantizamos y ampliamos derechos", expresó, al sostener que cuando se gobierna con honestidad y se combate la corrupción, "las cosas sí cambian y seguirán cambiando".

En el tramo final de su discurso, pidió cerrar filas en torno al partido, al que calificó como "el más grande de América", y advirtió que es necesario defender los logros alcanzados, proteger los programas sociales y evitar el regreso de privilegios y prácticas del pasado.