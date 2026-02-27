logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

GLAMOUR Y ROMANTICISMO

Fotogalería

GLAMOUR Y ROMANTICISMO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Morena en SLP llama a la unidad y a defender a la 4T

La dirigencia enfatizó la importancia de consolidar el proyecto político en lo local

Por Redacción

Febrero 27, 2026 04:12 p.m.
A
Morena en SLP llama a la unidad y a defender a la 4T

La dirigencia estatal de Morena en San Luis Potosí

 llamó a la 
unidad interna y a la defensa de los 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


programas sociales federales, en un evento que reunió a militantes con la presencia de la presidenta estatal Rita Ozalia Rodríguez Velázquez.

Durante el acto organizado por el diputado local Cuauhtli Badillo Moreno, la lideresa estatal aseguró que el movimiento no está convocado solo por un evento político, sino por "una causa", que es seguir construyendo un San Luis Potosí "más justo, más igualitario y con mayor bienestar para el pueblo".

Ante militantes y simpatizantes, destacó que la transformación "se sostiene en el esfuerzo cotidiano en el territorio, en la organización y en la lealtad firme al pueblo", al tiempo que retomó el principio que identificó como la base moral del movimiento: "por el bien de todos, primero los pobres".

Rodríguez Velázquez subrayó que, bajo el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la llamada Cuarta Transformación mantiene "claridad de rumbo" y afirmó que "es tiempo de mujeres, pero también es tiempo de justicia".

Como parte de su mensaje, señaló que ocho de cada diez personas en el estado ejercen su derecho a recibir algún beneficio de programas federales, lo que calificó como "justicia social cumplida" y "dinero del pueblo que vuelve al pueblo". Enumeró apoyos como pensiones, becas, servicios de salud, vivienda, respaldo al campo y oportunidades para jóvenes y mujeres.

"Mientras otros defienden privilegios, nosotros garantizamos y ampliamos derechos", expresó, al sostener que cuando se gobierna con honestidad y se combate la corrupción, "las cosas sí cambian y seguirán cambiando".

En el tramo final de su discurso, pidió cerrar filas en torno al partido, al que calificó como "el más grande de América", y advirtió que es necesario defender los logros alcanzados, proteger los programas sociales y evitar el regreso de privilegios y prácticas del pasado.

LEA TAMBIÉN

Es un asunto de principios, señala presidenta de Morena

Luis María Alcalde confía en que PVEM y PT avalen la reforma

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Morena en SLP llama a la unidad y a defender a la 4T
Morena en SLP llama a la unidad y a defender a la 4T

Morena en SLP llama a la unidad y a defender a la 4T

SLP

Redacción

La dirigencia enfatizó la importancia de consolidar el proyecto político en lo local

Gogorrón solventa irregularidades de concesión
Gogorrón solventa irregularidades de concesión

Gogorrón solventa irregularidades de concesión

SLP

Rubén Pacheco

Se atendieron observaciones sobre permisos de descarga y explotación del agua

Por protesta, suspenden informe de la CEDH en Congreso
Por protesta, suspenden informe de la CEDH en Congreso

Por protesta, suspenden informe de la CEDH en Congreso

SLP

Ana Paula Vázquez

Manifestante exige auditoría externa y cuestiona la gestión de Argüelles Moreno

Convoca AMANC a donadores a ponerse en Modo Héroe
Convoca AMANC a donadores a ponerse en Modo Héroe

Convoca AMANC a donadores a ponerse en "Modo Héroe"

SLP

Redacción

La campaña será los próximos días 11 y 12 de marzo