Muertes fetales van a la baja: Ssa

Si bien, San Luis Potosí registra una tasa alta de muertes fetales por cada 100 mil mujeres en edad reproductiva, la entidad reporta decremento en este tipo de defunciones del 2023 hasta la actualidad, afirmó Leticia Gómez Ordaz, titular de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado (Ssa).

Durante el 2024, San Luis Potosí registró una tasa de 84.9 defunciones fetales por cada 100 mil mujeres en edad fértil, ubicándose como segunda más alta a nivel nacional, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

La funcionaria estatal adujo que, para alcanzar un estado de gravidez exitoso, es necesario que las mamás mantengan un seguimiento prenatal óptimo, en aras de que las y los médicos pueden establecer si el crecimiento del feto es el adecuado, de acuerdo con su progreso fetal.

Informó que se mantiene un trabajo cercano con los Centros de Salud y las madres, a fin de cumplan y atiendan las capacitaciones y el seguimiento mensual, a fin de que el embarazo llegue a buen término.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí