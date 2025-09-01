logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡GRAN CELEBRACIÓN!

Fotogalería

¡GRAN CELEBRACIÓN!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Muertes fetales van a la baja: Ssa

Así lo afirmó Leticia Mariana Gómez Ordaz

Por Rubén Pacheco

Septiembre 01, 2025 01:01 p.m.
A
Muertes fetales van a la baja: Ssa

Si bien, San Luis Potosí registra una tasa alta de muertes fetales por cada 100 mil mujeres en edad reproductiva, la entidad reporta decremento en este tipo de defunciones del 2023 hasta la actualidad, afirmó Leticia Gómez Ordaz, titular de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado (Ssa).

Durante el 2024, San Luis Potosí registró una tasa de 84.9 defunciones fetales por cada 100 mil mujeres en edad fértil, ubicándose como segunda más alta a nivel nacional, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

La funcionaria estatal adujo que, para alcanzar un estado de gravidez exitoso, es necesario que las mamás mantengan un seguimiento prenatal óptimo, en aras de que las y los médicos pueden establecer si el crecimiento del feto es el adecuado, de acuerdo con su progreso fetal.

Informó que se mantiene un trabajo cercano con  los  Centros de Salud y las madres, a fin de cumplan y atiendan las capacitaciones y el seguimiento mensual, a fin de que el embarazo llegue a buen término.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Muertes fetales van a la baja: Ssa
Muertes fetales van a la baja: Ssa

Muertes fetales van a la baja: Ssa

SLP

Rubén Pacheco

Así lo afirmó Leticia Mariana Gómez Ordaz

Saldo blanco en el regreso a clases, reporta SSPCE
Saldo blanco en el regreso a clases, reporta SSPCE

Saldo blanco en el regreso a clases, reporta SSPCE

SLP

Redacción

La Secretaría de Seguridad estatal confirmó que no hubo incidentes durante el operativo "Juventud 2025".

Busca Galindo respaldo de diputados a ley de ingresos 2026
Busca Galindo respaldo de diputados a ley de ingresos 2026

Busca Galindo respaldo de diputados a ley de ingresos 2026

SLP

Rolando Morales

Para 2025, el proyecto contemplaba aumentos en diversos impuestos del municipio

Persiste contaminación en ríos de la Huasteca
Persiste contaminación en ríos de la Huasteca

Persiste contaminación en ríos de la Huasteca

SLP

Rubén Pacheco

Autoridades toman medidas ante contaminación en afluentes de la Huasteca Potosina