Municipio pide ya no usar app de parquímetro

"Esta administración no ha firmado ningún contrato con esa empresa y se le va a notificar de manera oficial hoy", señaló el tesorero municipal, Rodrigo Portilla Díaz en relación a la negativa de la autoridad municipal a continuar con el trabajo que desde hace varios años mantenían con la empresa Blinkay.

El tesorero municipal solicitó a la población no usar más la aplicación encargada de los parquímetros y terminarse el saldo que hayan cargado.

"Se tuvieron varias reuniones y no dieron ninguna explicación, como ellos se van por el área legal nosotros también nos iremos por esa área legal. Aprovecho los micrófonos para pedirle a la ciudadanía que no utilice la aplicación, les recomendamos que se acaben el saldo pero que ya no hagan recargas por que no se tiene certeza de que el dinero esté llegando a las arcas, modificaron el sistema, manipularon los parquímetros, en Contraloría tienen mucha información", señaló.

Afirmó además que la empresa no les cobra por el servicio de forma directa, pero sí se cobraba "a lo chino".

"Lo normal es que ellos metieran su factura por los servicios que estaban dando de los 64 mil ó 65 mil pesos que se generaban al mes y luego cobrarse el dinero de los parquímetros de la parte que nos tienen que depositar, pero ellos hacían la cuenta de cuánto entró de parquímetros y nos lo restaban y nos mandaban el diferencial", explicó.