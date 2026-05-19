Muy atrasado Atlas de Riesgo: PCM

La Dirección de Protección Civil Municipal, informó que permanece en espera de los resultados del estudio realizado por la Coordinación Estatal de Protección Civil, sobre el registro de nuevas grietas dentro de la demarcación, situación que ha retrasado la actualización y entrega del Atlas de Riesgo.

El titular del área, Martín Bravo Galicia, señaló que en la comunidad de Palma de la Cruz fue detectada una nueva falla, además de otra línea que atraviesa la colonia Santa Mónica, donde ya se han registrado fisuras y cuarteaduras en al menos dos viviendas.

"Tenemos la presunción de que se trata de una falla geológica, ya que no existe desplazamiento de terreno; cuando hay cuarteaduras por otro tipo de causas el comportamiento es distinto, y eso es lo que ha detenido la entrega del documento", explicó.

Indicó que la dependencia municipal solicitó mediante oficio la intervención de la Coordinación Estatal de Protección Civil para que, a través de estudios con georradar, se determine si las afectaciones corresponden efectivamente a una falla geológica, a un colapso de drenaje o a problemas de mala compactación del terreno. Finalmente, adelantó que una vez obtenidos los resultados de los estudios, se solicitará formalmente la información para avanzar en la integración del Atlas de Riesgo, documento que también es presentado ante el Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica A.C. (IPICYT).

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