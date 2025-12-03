Nadie está exento de una discapacidad. Urge visibilización: DIF

Juan Carlos Sánchez Berrones, coordinador de Atención a Personas con Discapacidad del DIF Municipal de San Luis Potosí, advirtió que la falta de cifras oficiales sobre esta población sigue siendo uno de los principales obstáculos para diseñar políticas públicas efectivas y atender sus necesidades reales.

Durante la conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, señaló que las estimaciones disponibles provienen de organismos nacionales e internacionales, pero no de un padrón preciso.

Según estos cálculos, en México cerca del 20 por ciento de la población vive con alguna discapacidad, mientras que a nivel mundial la proporción ronda el 17 por ciento.

Sánchez Berrones explicó que estas condiciones pueden surgir por enfermedades congénitas, accidentes o secuelas de violencia, y destacó que la discapacidad motriz es probablemente la más común en el país.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Aunque no existe un dato exacto, apuntó que su incremento está ligado al aumento de accidentes viales, lesiones por caídas e incidentes relacionados con armas de fuego. "Nadie está exento de adquirir una discapacidad", subrayó, y agregó que en la Unidad Básica de Rehabilitación de Maravillas han detectado un incremento en los casos derivados de accidentes automovilísticos y laborales, aunque no cuenta con un porcentaje consolidado.

El coordinador remarcó que la invisibilización del tema persiste porque no se identifica adecuadamente a quienes viven con alguna discapacidad, en especial aquellas consideradas "invisibles", como las psicosociales.

Ante ello, el DIF municipal ha centrado una parte de su estrategia en capacitar a instituciones públicas, privadas y educativas para reconocer estas condiciones dentro de sus comunidades y entender cómo influyen tanto el entorno físico como las barreras culturales y actitudinales.

LEA TAMBIÉN "Partidos continúan usando a mujeres como 'presta nombres'" Berenice Castillo señala a los institutos políticos por aparentar que son incluyentes

Sánchez Berrones consideró indispensable que gobierno, empresas, academia y sociedad colaboren para construir un registro más completo y avanzar hacia una atención integral. Dijo que visibilizar es apenas el primer paso: "Se necesita que todos estemos preparados para atender a la población con discapacidad en cualquier ámbito de la vida diaria".

DIF de Soledad conmemora Día de Personas con Discapacidad

En el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, también el Sistema Municipal DIF de Soledad realizó una actividad dirigida a este sector de la población, además de la entrega de apoyos como sillas de ruedas, andaderas y bastones.

La presidenta de la institución, María del Pilar Cardona Reyna, refirió que continúan ampliando los apoyos y servicios dirigidos a personas con alguna discapacidad y, en esta ocasión, se otorgaron un total de 40 aparatos.

Entre las solicitudes más recurrentes destacan las sillas de ruedas, las cuales representan el mayor número de apoyos entregados en el último periodo. A estas se suman andaderas, bastones y, cada vez con mayor frecuencia, aparatos auditivos, de los cuales ya se han realizado tres entregas recientes.

Mencionó que entre las charlas y pláticas que imparte el personal del DIF, a través de las Unidades Básicas de Rehabilitación, está que las familias aprendan a identificar las necesidades específicas de cada usuario, pues cada discapacidad implica reacciones y actitudes diferentes.

En materia laboral, subrayó que cada vez más empresas en el municipio están dispuestas a integrar a personas con discapacidad en sus plantillas, y el DIF Municipal funge como enlace para canalizar a los interesados hacia empleos adecuados que garanticen condiciones seguras, remuneración justa y prestaciones.

Con información de Flor Martínez/Pulso