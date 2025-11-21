Narcomenudeo presiona a juzgados de SLP

Existe reincidencia en la comisión del delito de narcomenudeo, sin embargo, es baja la estadística, informó Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) estatal.

En días pasados, Lourdes Anahí Zarazúa Martínez, magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), informó que en la actualidad existe saturación de audiencias en los juzgados para desahogar causas penales, sobre todo relacionadas con narcomenudeo.

Dijo que la mayoría de las personas detenidas corresponden a primodelincuentes, cuyos procesos penales subsecuentes se definen por la modalidad del ilícito.

En entrevista, refirió que los principales detenidos son consumidores, vendedores y distribuidores, siendo estos últimos los más relevantes para la corporación, porque se evita el tráfico de drogas.

"Es seguro que lo que comenta (la magistrada presidenta) el trabajo que realizamos, pues genera también trabajo, tanto para la Fiscalía General como para el Tribunal de Justicia del Estado", señaló.

En la actualidad, el narcomenudeo es el delito que más se investiga en la Fiscalía General del Estado (FGE) en San Luis Potosí, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).