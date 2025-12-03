logo pulso
SLP

Neblina complica la circulación al norte y oriente de la capital

Autoridades piden manejar con luces encendidas, reducir velocidad y salir con tiempo ante el aumento de tráfico

Por Redacción

Diciembre 03, 2025 08:00 a.m.
A
Neblina complica la circulación al norte y oriente de la capital

La mañana de este martes se registró neblina de consideración en los cuadrantes norte y oriente de la capital potosina, lo que ha comenzado a afectar la visibilidad y el flujo vehicular en varias vialidades principales.

Autoridades municipales recomendaron a los automovilistas encender las luces, moderar la velocidad y mantener distancia de seguridad, debido a que la circulación se vuelve más lenta y riesgosa bajo estas condiciones.

Reportes preliminares indican que el tráfico aumenta gradualmente en diferentes tramos, por lo que se exhortó a la ciudadanía a salir con tiempo hacia sus destinos y evitar maniobras bruscas mientras persista la neblina.

