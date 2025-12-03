Neblina complica la circulación al norte y oriente de la capital
Autoridades piden manejar con luces encendidas, reducir velocidad y salir con tiempo ante el aumento de tráfico
La mañana de este martes se registró neblina de consideración en los cuadrantes norte y oriente de la capital potosina, lo que ha comenzado a afectar la visibilidad y el flujo vehicular en varias vialidades principales.
Autoridades municipales recomendaron a los automovilistas encender las luces, moderar la velocidad y mantener distancia de seguridad, debido a que la circulación se vuelve más lenta y riesgosa bajo estas condiciones.
Reportes preliminares indican que el tráfico aumenta gradualmente en diferentes tramos, por lo que se exhortó a la ciudadanía a salir con tiempo hacia sus destinos y evitar maniobras bruscas mientras persista la neblina.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
Neblina complica la circulación al norte y oriente de la capital
Redacción
Autoridades piden manejar con luces encendidas, reducir velocidad y salir con tiempo ante el aumento de tráfico
Persisten bajas temperaturas y neblina en SLP por efectos del frente frío 17
Redacción
Protección Civil advierte mínimas de hasta 9 grados y pide prevenir riesgos en hogares y grupos vulnerables
Pide M. Terán "piso parejo" para transporte de personal
Martín Rodríguez
Tras accidente mortal, líder transportista exige regularización de empresas