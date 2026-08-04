Necesario renovar drenaje del Centro

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Hace ya muchos años que en drenaje del Centro Histórico es obsoleto, y nadie lo cambia porque eso no da votos, el de la calle Hidalgo fue cambiado por uno muy bueno hace 30 años pero el espesor ya es obsoleto para la demanda de servicio, por lo que urge ensancharlo y generar drenaje profundo, advirtió el comerciante Alberto Narváez Arochi.

Dijo que el tamaño de los drenajes y los materiales en el Centro Histórico ya exigen un cambio inmediato, aunque recordó que en algunas obras como las realizadas con el programa Potosinos Trabajando en el gobierno de Horacio Sánchez Unzueta, comenzó a mejorar la calidad de los drenajes colocados y son eficientes, pero el volumen de agua de las necesidades de 30 años después ya los rebasa.

Añadió que si bien hay drenajes muy viejos, los que fueron planeados para hace tres décadas ya requieren de una reingeniería. "El problema es el de siempre". Consideró urgente el diseño de proyectos para crear redes de drenaje profundo para ayudar a desfogar todo lo que inunda el Centro Histórico y viene generando problemas de manera recurrente.

Recordó que hay casos "donde disque que han arreglado las calles, pero no han arreglado el drenaje y ahí están las consecuencias".

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Aclaró que el problema que vivimos no es privativo de San Luis Potosí, porque así está la mayoría del país, en calles donde nadie arregla porque una reparación de ninguna manera aporta votos.