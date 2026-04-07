Ni cuenta se dieron de mortal riña en el penal
Necropsia reveló causa de muerte de interno, dice la SSPC
Además de afirmar que reportó el homicidio a las autoridades correspondientes, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), reveló que la muerte de un interno en el Cereso de La Pila se estableció como dolosa hasta que la necropsia de ley lo identificó, pues cuando se encontró inerte no presentaba signos visibles de violencia.
Necropsia confirma homicidio doloso en Cereso La Pila
La dependencia expuso lo anterior luego de que se reveló que, en el primer bimestre del 2026, el Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional identificó cuatro decesos, uno de ellos durante una riña entre cuatro personas privadas de la libertad (PPL).
La dependencia estatal detalló que el suceso ocurrió al interior de una celda, lugar en donde el personal de custodia revisó a la víctima, la cual no presentaba indicios aparentes de violencia.
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Investigación y seguimiento de la Fiscalía General del Estado
Sin embargo, tras la intervención de los Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado (FGE), la práctica de la necropsia de ley arrojó indicios para que se procediera a iniciar una carpeta de investigación diversa.
Por ende, se inició un proceso de investigación en el que actualmente tres PPL, compañeros de celda del occiso, se encuentran bajo indagatoria, a fin de determinar responsabilidades.
SSPC ocultó muerte de un interno en riña
En el primer bimestre de este año se registraron decesos de prisioneros por enfermedad
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