Ni jeringas tienen en el ISSSTE

En el ISSSTE hay carencias de equipamiento, aparatos obsoletos y algunos de los insumos básicos necesarios en las clínicas, advirtió el secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, Luis Miguel Victoria Ranfla.

Cuestionado acerca de que el propio personal médico tiene que comprar aparte de medicamentos y equipo de quirófanos, de atención de urgencias y hechos tales como que en algunas áreas no pueden ni siquiera operar, precisó que falta hasta lo mínimo necesario.

Aseguró que en giras como la del director general del ISSSTE ayer, se está aprovechando para renovar equipos desde sencillos tales como equipos de diagnóstico, baumanómetros y estetoscopios

En muchos de los casos los médicos llevan su instrumental para poder hacer cirugías y por eso el sindicato pidió un diagnóstico claro y preciso que permita tener abasto de medicamentos elevado con toda la problemática que hay a nivel nacional que incluye insumos: guantes, jeringas, telas adhesivas que peguen

Dijo que puede ser excelente el vendaje de una enfermera pero la tela adhesiva no pega y no es buena y entonces el vendaje de una enfermera evidentemente no puede funcionar porque no es de la calidad necesaria.