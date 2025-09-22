Niega Municipio descuido de la Alameda

El director de Servicios Municipales del Ayuntamiento de San Luis Potosí, Christian Azuara, desmintió un video difundido recientemente en redes sociales que mostraba presuntas fallas en la Alameda. El funcionario aseguró que se trata de un material antiguo y descontextualizado.

"La Alameda donde se graba ese video del kiosco ya tiene un mural en el piso que tiene más de un año, entonces ese video tiene más de al menos dos años y medio o tres", puntualizó.

Azuara explicó que en el mismo material se hacía referencia a baños públicos, sin embargo, aclaró que esas instalaciones llevan años sin estar en servicio. "Se hablan de unos baños donde se hacen cosas en los baños de la Alameda; los baños de la Alameda tienen más de tres años que están bloqueados, donde ya pertenecen a las bodegas de parques y jardines", detalló.

El director señaló que este tipo de contenidos buscan generar desinformación y afectar la imagen del municipio. "Todo este tema de desinformación pareciera que todo es fabricado para poder realizar y conectar donde se está realizando", denunció, al referirse a la publicación de videos que no coinciden con la realidad actual.

No obstante, reconoció que sí se han registrado hechos de vandalismo recientes en la zona, como la quema de registros eléctricos y cortes de cableado, lo que ha afectado de manera reiterada al servicio de alumbrado público.

Finalmente, Azuara aseguró que en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública se han reforzado los operativos en el Centro Histórico y advirtió que se presentarán denuncias ante la Fiscalía para sancionar a los responsables.