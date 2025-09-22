Repatriados se quedan atorados en la frontera

Hasta el momento, se han repatriado de Estados Unidos a varios cientos de potosinos, sin embargo, quedaron varados en las inmediaciones de la frontera norte del país, informó Luis Enrique Hernández Segura, director del Instituto de Migración y Enlace Internacional (IMEI) del Gobierno del Estado.

Expuso que recientemente el Gobierno Federal reportó el regreso de 250 paisanos originarios de San Luis Potosí, por lo cual, el IMEI tiene la obligación de esperarlos aquí para luego comenzar con el protocolo de asistencia.

Subrayó que, en la mayoría de los casos la institución toma conocimiento cuando los ayuntamientos informan de la llegada de los migrantes, quienes solicitan adherirse a los programas de apoyo y asistencia gubernamental.

Dijo que las cifras oficiales de repatriación forzada de mexicanos por parte del gobierno estadounidense, se divulgará a finales de año por parte del Instituto Nacional de Migración (INM) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

“Este año ha sido muy atípico. ¿A qué me refiero? Sí han sido varios cientos de potosinos, pero, sobre todo que se han quedado en las inmediaciones de la frontera con Estados Unidos”, dijo el entrevistado.

Asimismo, destacó que, como cada año, la institución se organizará con clubes de migrantes potosinos en la Unión Americana, con la finalidad de que puedan formar parte de la caravana 2025 y arriben a territorio nacional con mayor seguridad.