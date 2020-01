Niegan equipos de cómputo sean un "regalo navideño"

El diputado Martín Juárez Córdova, presidente de la Directiva del Congreso, negó que los equipos de cómputo cuya compra se autorizó en diciembre sean un "regalo navideño" para legisladores y aseguró que todos irán "a las áreas que deban ser fortalecidas".

Dijo que las laptops, tablets y tarjetas tienen carácter utilitario y no recreativo, y agregó que lo condenable no sería la compra en sí, sino que estos equipos no fueran a las áreas y personal que realmente necesitan renovar sus herramientas de trabajo.

Se le preguntó cómo se puede garantizar que los equipos no desaparezcan como sucedió con al menos una laptop adquirida en la Legislatura anterior, a lo que respondió que existen diferentes órganos de control, tanto internos como externos, que pueden dar "seguimiento puntual" a la posesión y uso de los dispositivos electrónicos.

Aclaró que las laptops, tablets y demás aparatos "no se han recibido", pero enseguida remitió a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) para actualizar esta información. "Como sea, todo bien que se adquiera para este Congreso, siendo con dinero público, debe estar bien justificado, bien destinado y bien utilizado. Así sea la hoja más pequeña de papel o un lápiz", concluyó Juárez Córdova.