No descartan ceses en la UPSLP por observaciones

El rector de la Universidad Politécnica de San Luis Potosí (UPSLP), Néstor Eduardo Garza Álvarez, informó que se sigue aportando información para solventar las observaciones a la cuenta pública 2024 de la institución y que este mes podrían tomarse decisiones respecto a la separación o no, de algunos funcionarios de sus cargos.

UPSLP aporta información y revisa criterios con autoridades educativas

"Sí, nosotros estamos atendiendo las aclaraciones que se nos fueron determinadas a solventar, aportando la información y revisando con nuestras instancias reguladoras, como son la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE) y la propia Secretaría de Educación Pública (SEP), los criterios que deben seguirse en este proceso", apuntó.

Aclaró que, si bien se trata de observaciones hechas por el IFSE que no corresponden a su gestión al frente de la UPSLP, es una obligación institucional resolverlas y así se hará con el apoyo del área administrativa de la Universidad que es la que tiene los registros.

Procedimiento iniciado por Contraloría y posibles separaciones

Garza Álvarez confirmó que hay al menos un procedimiento iniciado por la Contraloría General del Estado y que "si en el plazo que tenemos el área correspondiente a los señalamientos no solventa, que es prácticamente este mes (de marzo), procederemos a separar al o a los funcionarios administrativos en cuestión y que incurrieron en el probable yerro administrativo, sobre todo porque las instancias revisoras se refieren a errores administrativos y éstos no deben ocurrir".

Concluyó diciendo que "de no resolverse (las observaciones), se estaría acreditando la incompetencia de funcionarios administrativos y con ello podría yo realizar las modificaciones pertinentes a la plantilla del personal en cuestión".