No habrá cabida para nuevos vendedores,advierte Rocío Zavala

"No hay desalojos de comerciantes, son puestos nuevos que quieren instalarse y los hemos estado retirando", señaló la titular de la Unidad de Gestión del Centro Histórico, Rocío Zavala García, respecto al desalojo en la calle de Tomasa Estevez y Carranza de un comerciante de tacos.

Rechazó que se haya registrado un maltrato por parte de los inspectores encargados de realizar el retiro del vendedor.

Afirmó que el comerciante en cuestión carece de un permiso para llevar a cabo su venta, además rechazó que se haya incurrido en algún hecho irregular por parte de los inspectores, quienes no viajaban a bordo de un automóvil con logotipo.

"Todos iban debidamente identificados, portaban su credencial y si ellos traen algún vehículo para trasladarse, no quiere decir que no tengan autorización para trabajar, no hubo absolutamente nada", señaló.

Reiteró que su área no ha violado los derechos de ningún comerciante, sin embargo, los comerciantes sí violaron el derecho de varios ciudadanos al realizar bloqueos que detuvieron el tráfico en vías importantes, a la vez, comentó que su área está abierta al dialogo pero aclaró que no habrá cabida para nuevos comerciantes en el primer cuadro de la ciudad.