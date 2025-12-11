Ordenan a la SCT entregar concesión de taxi a conductora

A casi dos meses que se le concedió una concesión de taxi a una conductora que lo solicitó en una convocatoria del 2020, nuevamente otra chófer obtuvo una autorización derivado de una resolución del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito.

Dentro del amparo en revisión 349/2023, del juicio de amparo 1419/2022, se concedió el amparo a Monserrat Ramírez Loyola, ordenando al gobernador y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), inapliquen el requisito de antigüedad previsto en el numeral 40, fracción I de la Ley de Transporte Público del Estado.

Fundamentó la decisión como medida para restituir su derecho de igualdad y no discriminación, así como al trabajo y libre desarrollo de la personalidad y con esto incluirla como vencedora, en relación con el proceso de otorgamiento de concesiones para la prestación del servicio de transporte público de carro alquiler de ruleteo, en la convocatoria del 4 agosto del 2022.

Explicó que la sentencia se traduce como una medida de reparación frente a la exclusión estructural, que históricamente ha limitado la participación de las mujeres en el acceso a concesiones del servicio de transporte público.

"Esta obligación comprende la observancia del principio de igualdad sustantiva y la implementación de medidas afirmativas destinadas a corregir las desigualdades históricas", adujo el órgano jurisdiccional.

El mes pasado, Araceli Martínez Acosta, titular de la SCT del Gobierno del Estado, reconoció que, del total de conductores de taxis existentes en la entidad, solo entre 60 y 70 de las unidades vehiculares las conducen mujeres.